مفوضية حقوق الانسان: منذ 2017 تسلمنا 8 الاف بلاغ عن اختفاء مواطنين

2021/03/18 | 17:57 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن امتلاكها ثمانية آلاف بلاغ عن حالات اختفاء قسري للمواطنين في العراق خلال الأربع سنوات الأخيرة.وقال عضو المفوضية علي البياتي، انه منذ نهاية عام الفين وسبعة عشر تسلمت المفوضية آلاف البلاغات عن أشخاص أخفتوا أو غيبوا، وتمكنت من معرفة مصير مئتين وخمسين منهم فقط، كانوا معتقلين لدى القوات الأمنية وفق أوامر قبض رسمية، وأشار إلى أن معظم البلاغات توجه الاتهامات إلى القوات الأمنية العراقية وكذلك تنظيم داعش.

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