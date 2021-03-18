2021/03/18 | 17:58 - المصدر: عين العراق

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الخميس 18 مارس 2021 | 05:56 مساءً | عدد القراءات : 3

الحريري يهدد بحل البرلمان في حال عدم الموافقة على تشكيلة الحكومة

اعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الخميس، عزمه على حل البرلمان في حال عدم موافقة الرئيس اللبناني ميشيل عون على تشكيلة الحكومة.

وقال الحريري بعد اجتماعه بالرئيس ميشال عون إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه "يوجد تغيير الآن"، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن "الهدف الأساسي من أي حكومة هي وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم" والمضي قدما لوقف الانهيار مع صندوق النقد واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

ولفت الحريري إلى أنه سيجتمع مع عون مجددا لبحث الأسماء التي قدمها "قبل أسابيع" للحكومة، لكن إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة عليها فإنه عندئذ سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويأتي اجتماع الخميس بعدما دعا الرئيس عون رئيس الوزراء المكلف، أمس الأربعاء، إلى تشكيل حكومة جديدة على الفور أو إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.

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