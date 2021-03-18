خبراء أمميون يطالبون طهران بالإفراج عن أستاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام

2021/03/18 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا خبراء حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة السلطات الإيرانية الى الإفراج عن استاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل لسوء حالته الصحية.

وقال الخبراء إن أحمد رضا جلالي الايراني الأصل ويحمل الجنسية السويدية بات وضعه الصحي حرج جدا نتيجة وضعه في السجن الانفرادي أكثر من مئة يوم، إذ أشارت المقررة الخاصة حول الاعدامات خارج إطار القضاء في الأمم المتحدة أنييس كالامار أن جلالي تعرض لتعذيب على مدار الساعة لحرمانه من النوم، معربين عن قلقهم من وضعه الصحي كونه يعاني من مشاكل صحية تمنعه من تناول الطعام وأنه قد يموت في السجن بسبب حالته الصحية.

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