الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية اليوم والموازنة غدا

2021/03/18 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلن النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا والموازنة غدا.وقال المحمداوي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "اجتماع الكتل النيابية مع رئاسة البرلمان انتهى بالاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب حضور النواب جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، أي إذا كان حضور ثلثين سيتم تمرير القانون وإذا كان الحضور غير كافٍ سيتم تمرير تعديل القانون بالأغلبية البسيطة".وأضاف أن "الاجتماع اتفق أيضا على تحديد يوم غد جلسة لمجلس النواب لتمرير الموازنة".وفي وقت سابق، عقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعاً مع رؤساء الكتل لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الاول حسن الكعبي عقدا اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية وعدد من النواب، لمناقشة تمرير قانون المحكمة الاتحادية"

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