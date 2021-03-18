2021/03/18 | 18:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نوكيا" تنوي إلغاء آلاف الوظائف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/18 | 18:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نوكيا" تنوي إلغاء آلاف الوظائف) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نوكيا" تنوي إلغاء آلاف الوظائف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).