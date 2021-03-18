تطورات قضائية جديدة بشأن مجزرة البودور في صلاح الدين

2021/03/18 | 18:12 - المصدر: NRT عربية

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أعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، تصديق أقوال متهمين اثنين من تنظيم داعش اعترفا بإشتراكهما بجريمة البودور في صلاح الدين.

وقال إعلام القضاء في بيان اليوم، (18 آذار 2021)، ان "محكمة تحقيق صلاح الدين صدقت أقوال متهمين إعترفا بإشتراكهم مع زمرة من عصابات داعش الارهابية عددهم احد عشر عنصرا بجريمة قتل العائلة في منطقة البودور".

وأضاف البيان، ان "محكمة تحقيق صلاح الدين صدقت أقوال اثنين من افراد عصابات داعش الارهابية الارهابية قامت بجريمة قتل اسرة راح ضحيتها خمسة أشقاء مع والدتهم اضافة الى قتلهم منتسب ومحامي في المنطقة ذاتها".

وقتل ثمانية أفراد من عائلة واحدة، بينهم امرأتان، على يد مجموعة مسلحين كانت ترتدي الزي العسكري، هاجمت بيوتهم، الجمعة الماضية في محافظة صلاح الدين.

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