كتلة بدر تعلن تفاصيل الاجتماع ’الحاسم’ برئاسة الحلبوسي

2021/03/18 | 18:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا والموازنة غدا.

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وقال المحمداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (18 آذار 2021)، إن "اجتماع الكتل النيابية مع رئاسة البرلمان انتهى بالاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب حضور النواب جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، أي إذا كان حضور ثلثين سيتم تمرير القانون وإذا كان الحضور غير كافٍ سيتم تمرير تعديل القانون بالأغلبية البسيطة".

وأضاف أن "الاجتماع اتفق أيضا على تحديد يوم غد جلسة لمجلس النواب لتمرير الموازنة".

وعقدت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، اجتماعاً، لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية.

وذكرت الوكالة الرسمية، تابعها "ناس"، (18 آذار 2021)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، اجتمعا بحضور رئيس كتلة بدر ونائب الأمين العام لمنظمة بدر عبدالكريم الانصاري واعضاء الكتلة، لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية".

وأضافت، أن "الاجتماع عقد في مقر كتلة بدر، وحضره رؤساء الكتل السياسية ايضاً".

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