منتخب الناشئين يتعادل مع فريق النجدة الأول ودياَ

2021/03/18 | 18:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..تعادلَ منتخب الناشئين سلبيا أمام فريق النجدة الأول في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الشعب الثاني اليوم الخميس.وقالَ المدير الإداري لمنتخب الناشئين، محمد ناصر في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “التعادل السلبي أمام فريق النجدة الأول حقق الاستفادة الفنية الكبيرة من ملاقاة أحد أبرز فرق الدرجة الأولى في الموسم الحالي”.وأضافَ “سعى الملاك التدريبي إلى إشراك أغلب عناصر المنتخب بعد التوقف الاضطراري عن التدريبات في الأسبوع الماضي تزامناَ مع زيارة الإمام الكاظم “ع”.وأشار المدير الإداري الى إن “الملاك التدريبي للمنتخب خاض المباراة بطريقة لعب جديدة لتطوير قدرات اللاعبين الفنية والذهنية”.واختتمَ ناصر حديثه بالقول “التدريبات ستتوقف لعشرة أيام مع قرب انطلاق الامتحانات الدراسية من أجل منح الفرصة للاعبين في إجراء امتحاناتهم كون الجهاز الفني يركز كثيراََ على مسألة تفوقهم دراسياََ وليس داخل الملعب فقط”.



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