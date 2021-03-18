ألمانيا ترحّب بلغة واشنطن “الواضحة” بشأن روسيا .. وبوتين يسخر من تصريح بايدن

2021/03/18 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين- موسكو -الزمان رحّبت ألمانيا بلغة الولايات المتحدة “الواضحة” بشأن روسيا، وذلك على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس الخميس، بعدما وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ”القاتل”.وقال ماس “منذ تولت إدارة بايدن السلطة، كان واضح من خلال المحادثات التي أجريناها مع مختلف الممثلين بأنه سيتم استخدام لغة واضحة في واشنطن حيال […]

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