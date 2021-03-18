هيئة ناظمة بريطانية تؤكد أن “لا أدلة” على تسبب لقاحات كوفيد بتجلط في الدم

2021/03/18 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أكدت هيئة ناظمة بريطانية مستقلة الخميس أنها لم تتوصل إلى وجود أي صلة مباشرة بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم، بعدما علقت مجموعة من الدول استخدامه على خلفية مخاوف صحية.كما أكدت الهيئة أن لا علاقة بين جلطات الدم ولقاح فايزر، مشددة على أن هذه الحالات لا تزداد لدى الأشخاص الذين […]

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