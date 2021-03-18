ما بين متفائل ومعترض.. هل تعلو كفة الاغلبية لتمرير الموازنة؟

2021/03/18 | 18:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت اصوات برلمانية في العراق الى ان هنالك تقاربا وتوافقا يحصل بشكل تدريجي بشأن حصة منطقة كردستان بالموازنة وسوف تذلل كل الصعاب ويتم التصويت على الم...

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