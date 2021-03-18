كتلة بدر: البرلمان سيحسم اليوم قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 18:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني قال رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي، اليوم الخميس، إن مجلس النواب سيصوت اليوم على قانون المحكمة الاتحادية، إذا كان عدد النواب الحضور أكثر من ثلثين.وأوضح الكعبي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، أن “الاجتماع برئيس مجلس النواب، تطرق إلى محورين، الأول هو المحكمة الاتحادية، والثاني هو قانون […]

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