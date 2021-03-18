التربية ترد على الرافضين لموعد امتحانات نصف السنة وتحدد موعد الاختبارات بعد الامتحانات - عاجل

2021/03/18 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة أوضح المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، الخميس، موقف وزارته من احتجاج الكثير من الطلبة وعائلاتهم على تحديد 20 من شهر آذار الجاري، موعداً لإجراء الامتحانات الخاصة بهم.وقال فاروق في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة التربية حددت في وقت سابق 20 من شهر شباط موعدا لامتحانات الطلبة في المدارس، لكن اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة وجهت إغلاق المدارس واعتماد التعليم الإلكتروني".وأضاف أن "وزارة التربية وجهت المديريات كافة بمراجعة المواد الخاصة بالطلبة والتي تم تدريسها في الكورس الأول، مع ابلاغهم عن إمكانية اجراء الامتحانات في موعد قريب جداً".وتابع أن "الوزارة دائما تذكر عبر قناة التربوية بأن الامتحانات قريبة جدا وعلى الجميع الاستعداد لها منذ 26 يوما قبل الإعلان النهائي عن موعد الامتحانات".وأشار فاروق إلى أن "الطالب لديه مهمة هي الدراسة ولا بد أن يكون دائما على استعداد لها، خصوصا وإن الوزارة حذفت كثيرا من المناهج الدراسية وقللت من المواد التي سيختبر الطالب فيها".وبين أن "اختبار يوم السبت سيتبعه اختبارات منتظمة لجميع الطلبة"، لافتا الى أن "هذه الاختبارات ستنطلق في الثالث من نيسان وتنتهي في السابع عشر من نيسان".

وكان الوكيل الإداري لوزارة التربية، فلاح القيسي، كشف أمس الأربعاء، نوعية الاسئلة خلال أداء الامتحانات النهائية للمدارس، فيما شدد على إن لا تراجع أو تأجيل لموعد امتحانات نصف السنة.وقال فلاح القيسي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "وزارة التربية وجهت المديريات بالاستعداد لأداء امتحانات نصف السنة قبل 10 أيام"، مبينا أن "المواد التي ستدخل بامتحانات المدارس هي المواد التي اخذها الطلبة اثناء حضورهم المباشر في المدارس".وأضاف القيسي، أن "قرار مجلس الوزراء سمح للطلبة باداء الامتحانات في يوم السبت، مع مساحات واسعة لإدارات المدارس لاعداد الجدول الامتحانية، وتعليق بعض المواد الدراسية".وتابع، أن "الرأي الخاص بالجهات الصحية، وخاصة اللجنة العليا للصحة والسلامة أكد إمكانية إجراء الامتحانات خلال هذه الفترة"، مبينا أن "وزارة التربية ستراعي في أداء الأمتحانات الأجراءات الوقائية وتطبق نظام التباعد، مع عدم اجراءات أخرى تخص الامتحانات".وأشار الوكيل الإداري لوزارة التربية، إلى أن "حوالي 11 مليون طالب ادوا الامتحانات في العام الماضي بأقل الإصابات ودون تسجيل أية حالة وفاة، رغم الظروف الصعبة التي مرت على البلاد، فضلا عن الإمكانيات البسيطة لوزارة التربية مع قلة التخصيات المالية".وأضاف فلاح القيسي، أن "التعليم الالكتروني لا يمكن الاستغناء عنه بعد الآن، حتى بزوال جائحة كورونا، مع وجود مقترح لافتتاح مديرية عامة للتعليم الالكتروني، وهو مشروع كبير جدا وسنبدأ به من المراحل الابتدائية".وعن نوعية الاسئلة التي ستكون حاضرة في الامتحانات، أكد القيسي أن "الوزارة وجهت المديريات كافة باعتماد اسئلة نهاية الفصول، مع إضافة 20% من اسئلة المدرسين".ورداً على المطالبات بتأجيل امتحانات نصف السنة أكد "القيسي عدم وجود نوايا بالتأجيل لأن الفترة ضيقة والوزارة لا تريد إجرائها خلال شهر رمضان".وكانت وزارة التربية، اعلنت الأربعاء، تعطيل الامتحانات يوم الاحد المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "يوم الاحد الموافق 21 آذار عطلة رسمية، وذلك بمناسبة احتفالات ابناء شعبنا الكردي باعياد نوروز".وأضاف البيان أنه "يتوجب على الادارات المدرسية كافة اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية عند وضع الجداول الامتحانية وذلك احتفاءً بأعياد نوروز".وتابع أن "امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة ستنطلق يوم السبت المصادف 20 من شهر آذار الجاري".

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