الحداد يدعو إلى تجاوز الخلافات والتوصل لصيغة توافقية تمرر قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الخميس، 18 آذار، 2021، جميع الكتل السياسية في مجلس النواب إلى تجاوز الخلافات والتوصل لصيغة توافقية تمرر قانون المحكمة الاتحادية.

وقال الحداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "ندعو جميع الكتل السياسية في مجلس النواب والقوى الوطنية والسيدات وأعضاء المجلس إلى بذل المزيد من المساعي والجهود للوصول إلى صيغة توافقية لقانون المحكمة الإتحادية العليا ترضي جميع الأطراف والمكونات".

وشدد البيان "على أهمية قانون المحكمة الإتحادية العليا كأعلى هيئة قضائية مستقلة كونها حارسة للنظام القانوني في البلاد من خلال تفسير النصوص القانونية والمراقبة الدستورية، وأرتباطها المباشر بالعملية السياسية، والرقابة على دستورية القوانين، فضلاً عن المصادقة على نتائج الإنتخابات، وتعزيز ثوابت الديمقراطية والفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وكذلك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبين المحافظات والأقاليم وبين مؤسسات الدولة".

ولفت إلى أنه "مع إحترامنا وتمسكنا بسياقات الدستور والآليات الديمقراطية في تمرير القوانين والتصويت عليها، إلا أننا نتمنى حصول توافق وإجماع وطني من جميع الكتل ومراعاة التوازن الوطني والحقوق الدستورية لجميع مكونات الشعب في نصوص ومواد القانون لخدمة المصلحة العليا في هذه المرحلة الحساسة، وتجاوز الخلافات والأزمات السياسية، وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار في عــموم أرجاء البلاد".

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