نائب: اتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية اليوم وتمرير الموازنة السبت

2021/03/18 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا والموازنة غدا.ونفلت وكالة الأنباء الرسمية عن المحمداوي قوله إن "اجتماع الكتل النيابية مع رئاسة البرلمان انتهى بالاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب حضور النواب جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، أي إذا كان حضور ثلثين سيتم تمرير القانون وإذا كان الحضور غير كافٍ سيتم تمرير تعديل القانون بالأغلبية البسيطة".وأضاف أن "الاجتماع اتفق أيضا على تحديد السبت المقبل لتمرير الموازنة".وفي وقت سابق، عقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعاً مع رؤساء الكتل لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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