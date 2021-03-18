الاعلان عن موعد كلاسيكو إسبانيا بين الريال وبرشلونة ... ونهائي الكأس يقام بدون جمهور

2021/03/18 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لإقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة الـ30 من الليغا، والذي سيقام في العاشر من شهر نيسان المقبل.وكان كلاسيكو الدور الأول من الليغا قد أقيم في ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، وانتهى بفوز الريال 3-1.على صعيد اخر أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة المباراة النهائية للكأس المحلية المؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس /كورونا/، خلف أبواب موصدة أمام الجماهير، والذي يجمع أتلتيك بلباو وريال سوسييداد في "دربي" إقليم الباسك والمقرر في إشبيلية الشهر المقبل ".وكان الاتحاد المحلي قد اتخذ قرارًا العام الماضي بتأجيل المباراة النهائية على خلفية جائحة "كوفيد-19"، وأرجأها إلى الثالث من نيسان المقبل على أمل إقامتها بحضور الجماهير، غير أن قرار الاتحاد قضى بإقامة المباراة خلف أبواب موصدة بسبب قيود السفر المفروضة داخل إسبانيا، الأمر الذي سيصعب من حركة تنقل جماهير بلباو وسوسييداد ".ولم يتخذ الاتحاد قرارا بشأن الحضور الجماهيري للمباراة النهائية للكأس هذا الموسم والتي تجمع بين أتلتيك بلباو وبرشلونة لناحية إقامتها أمام الجماهير أو عدمها ".ويقام النهائي في السابع عشر من نيسان المقبل، بعد أسبوعين من نهائي عام 2020، على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية أيضاً"./انتهى2

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