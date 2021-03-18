منظمو الأولمبياد يبحثون الحضور الجماهيري السبت المقبل

2021/03/18 | 18:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الخميس إن منظمي الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في العاصمة اليابانية سيبحثون خلال اجتماع السبت المقبل موضوع السماح بحضور المشجعين الأجانب الدورة من عدمه.وأضافت الوكالة أن "الاجتماع سيشارك فيه الأطراف الخمسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الحدث الرياضي الكبير وهي اللجنة المحلية المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية وحكومة العاصمة طوكيو وحكومة اليابان المركزية"./انتهى2

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