2021/03/18 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في ولاية "فيلادلفيا" الأمريكية لأعلى مستوى في حوالي 50 عاماً خلال الشهر الجاري.

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