أسعار النفط تعمق خسائرها لأكثر من 4% مع مخاوف الطلب

2021/03/18 | 18:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لأكثر من 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.

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