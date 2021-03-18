دراسة: يمكن للنباتات التواصل مع الناس

2021/03/18 | 18:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..توصل باحثون في سنغافورة إلى نتيجة مفاجئة مفادها أن النباتات يمكن أن تتواصل مع البشر.وطور باحثون من جامعة “نانيانغ التكنولوجية” في سنغافورة مادة موصلة صغيرة يمكنها إرسال إشارات كهربائية إلى النباتات.وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن النباتات، مثل الدماغ البشري، تُصدر إشارات كهربائية استجابة لما يحيط بها، وبالتالي تظهر عليها علامات تدل على الصحة.



ووجدوا أنه يمكن التحكم في هذه الإشارات لتعزيز قدرات ووظائف النباتات.وأثناء التجارب، تم توصيل قطب كهربائي بعرض 3 مم بأحد مصائد نبات “صائد الذباب”، وهو نبات آكل للحشرات يصطاد الحشرات بشكل طبيعي مستخدما مادة حرارية ناعمة، يتحول هذا اللاصق من سائل إلى هلام مرن في درجة حرارة الغرفة.قام الفريق، باستخدام الهاتف الذكي لنقل النبضات الكهربائية إلى الجهاز بتردد معين، بتحفيز النبات لإغلاق أوراقه عند الطلب، في غضون 1.3 ثانية.كما ربط الباحثون النبات بذراع آلية، ومن خلال الهاتف الذكي وجهاز “الاتصال”، حفزوا أوراقه على الإغلاق والتقاط قطعة من الأسلاك يبلغ قطرها نصف ملليمتر.أظهر فريق البحث، الذي نُشر في المجلة العلمية “ناتشورال إليكترونيكس”، نتائج التصميم المستقبلي للأنظمة التكنولوجية القائمة على النباتات.



ويمكن أن يؤدي نهجهم إلى إنشاء ذراع روبوت أكثر حساسية لالتقاط الأشياء الهشة التي قد تتضرر من الأجسام الصلبة الحالية.



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