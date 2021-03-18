أول دولة في العالم تعلن بلوغ

2021/03/18 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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يبدو أن جمهورية سيشيل أصبحت أول دولة في العالم تصل إلى مناعة القطيع، بفضل تبرعات اللقاحات التي حصلت عليها من الإمارات والهند، وفقا ليورو نيوز.

وأعلنت السلطات في ذلك البلد فجأة تغيير إجراءات استقبال زوارها.



وقالت إنها، ابتداء من 25 مارس القادم، سوف تسمح لجميع المسافرين بدخول أراضيها دون شرط الحصول على لقاح كوفيد، باستثناء القادمين من جنوب إفريقيا، بحسب غرفة اجتماعات مجلس السياحة في سيشيل.

وسيشل، عبارة عن جزيرة صغيرة تقع في الساحل الشرقي لإفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة.

وأسهم انتشار اللقاحات بشكل سريع وحازم في جعل جمهورية سيشل على رأس الدول التي تحد من انتشار المرض.

وحسب مجلة فوربس، فإن سيشل "قامت بعمل رائع في السيطرة على تفشي كوفيد داخل حدودها ووضع تدابير السلامة.



للسماح للزوار بالعودة بأمان".

ووفقا لفوربس بدأت سيشيل في تلقيح سكانها في يناير بـ 100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترا-زينيكا تبرعت به الهند و 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني تبرعت به الإمارات العربية المتحدة.

ويعتمد اقتصاد سيشل بشكل كبير على السياحة.

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