الآسيوي يلغي بطولة الأندية للصالات في الإمارات.. ويمنح أوزبكستان إستضافة بطولة القارة تحت 23

2021/03/18 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

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صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة اقدم، اليوم الخميس، على قرار لجنة المسابقات منح الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم شرف استضافة بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2022، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة بمنطقة وسط آسيا، فيما قرر الاتحاد الغاء بطولة الاندية الآسيوية لكرة الصالات 2021 في الامارات.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، ان "بطولة تحت 23 عاماً تقام خلال الفترة من 6 إلى 25 أيلول 2022، حيث تم التوصل إلى القرار بعد عملية تقييم دقيقة للملفات المترشحة، والتي تضمنت المعايير الرياضية والبنية التحتية وتقييم المخاطر، وكذلك الاستعدادات التي جرت في أوزبكستان التي كانت تتجهز لاستضافة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020 والتي تم إلغاءها".

وكانت كوريا الجنوبية فازت بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2020 في تايلاند.

واضاف، ان "تصفيات البطولة تقام خلال الفترة من 23 إلى 31 تشرين الأول 2021، وذلك بنظام التجمع، حيث سيتم الإعلان عن الدول المضيفة لكل مجموعة في وقت لاحق".

وبين، انه "بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، ومن أجل حماية صحة وسلامة اللاعبين والفرق والمسؤوين وكافة أطراف اللعبة، فقد قرر المكتب التنفيذي إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2021 في الإمارات".

واوضح، ان "هذا القرار جاء بعدما أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الصعوبات التي تواجهها الاتحادات الوطنية الأعضاء في إعادة انطلاق أو استكمال بطولات الدوري المحلية لكرة الصالات، كما قرر الاتحاد بقاء الإمارات مستضيفة لبطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2022".

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