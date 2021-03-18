توقيع اتفاقية مع الجمهورية العربية السورية في مجال التعاون التربوي

2021/03/18 | 18:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وقع وزير التربية علي حميد الدليمي اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية محمد سامر الخليل مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتربوية وتقديم الخدمات الفنية والهندسية وترميم المدارس بما يسهم في تطوير العملية التعليمية بين البلدين الشقيقين.و أكد الدليمي في بيان أن : توقيع المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح لتأهيل وتطوير قدرات المدرسين وتبادل الخبرات والمساهمة بترميم المدارس ودعم العملية التربوية والتعليمية في البلدين ، مشيرا إلى أن المذكرة سيتم وضعها حيز التنفيذ لحين استكمال الإجراءات القانونية لكلا البلدين وستبقى سارية المفعول لمدة خمسة سنوات قابلة للتمديد . من جانبه بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي وقع الاتفاقية عن الجانب السوري أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتربوية ، المجال الأكثر ثباتاً واستقراراً لنخطو قدماً إلى الأمام من أجل تحقيق المزيد من الرقي والتقدم في العلاقات ، معرباً عن أمله بأن تدخل بنود المذكرة حيز التنفيذ بأسرع وقت لتحقيق المنفعة والمصلحة للبلدين ./انتهى3

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