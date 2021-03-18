دخول قافلات وعربات أميركية إلى قواعد في ريف الحسكة خارجة من العراق

2021/03/18 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت قافلات وعربات تابعة للقوات الأميركية في العراق إلى قواعد عسكرية أميركية في سوريا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا.

وذكرت الوكالة أن القوات الأميركية أدخلت خلال الساعات الماضية قافلة مؤلفة من أربعين آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية وأسلحة وذخائر وعدد من البرادات ترافقها مدرعات عسكرية إلى مطار عسكري في ريف اليعربية قادمة من العراق عبر معبر الوليد الحدودي.

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