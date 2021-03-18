تمرير قانون المحكمة إذا صوت عليه ثلثا أعضاء مجلس النواب

2021/03/18 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفقت رئاسة مجلس النواب مع عدد من قادة الكتل السياسية على تمرير قانون المحكمة الاتحادية إذا صوت عليه ثلثا الأعضاء.

واكد مراسل التغيير أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، اجتمعا بحضور رئيس كتلة بدر ونائب الأمين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الانصاري واعضاء الكتلة، لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية، وأضاف، أن الاجتماع عقد في مقر كتلة بدر، وحضره رؤساء الكتل السياسية ايضاً، وتم الاتفاق على تمرير قانون المحكمة إذا صوت عليه ثلثا الأعضاء.

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