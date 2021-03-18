2021/03/18 | 19:01 - المصدر: عين العراق

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الخميس 18 مارس 2021 | 06:56 مساءً | عدد القراءات : 12

بريطانيا تحسم جدل أسترازينيكا

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وذكرت الوكالة: "الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19".

وأضافت: "تجري مراجعة تفصيلية إضافية فيما بلغنا عن 5 حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية".

ومن جهتها، أعلنت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أنها تنتظر نتائج تحقيقات الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي (وكالة الأدوية الأوروبية) في التقارير التي تحدثت عن إصابة عدد صغير من متلقي اللقاح بجلطات دموية.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية نتائجها اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، أول أمس الثلاثاء، إنها ما زالت "مقتنعة بشدة" بفوائد عقار أسترازينيكا.

وأشارت رئيستها إيمير كوك، إلى أن حالات جلطات الدم التي تحدثت عنها بعض البلدان كانت شائعة نسبيا بين عامة السكان.

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