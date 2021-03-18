2021/03/18 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سبق المحتجون مواطني وموظفي محافظ ذي قار، بإغلاق عددٍ من الطرق الرئيسة، وعدة دوائر خدمية، وحكومية، بثلاثة احتجاجات مختلفة بالتوجه والمطالب.الاحتجاج الأول، قاده متظاهرون يسعون للغط على الحكومة الاتحادية لتعيين محافظة جديد، بديلا عن المستقيل ناظم الوائلي، و”المؤقت”، المكلف عبد الغني الأسدي، حيث أقدم المحتجون على إغلاق دوائر البلدية في مدينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “عطلت حياة المواطنين”..



المحتجون يستمرون بالتظاهر ومطالبات بمنح مهلة لتحقيق المطالب المركز الخبري الوطني.

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