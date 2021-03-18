2021/03/18 | 19:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن قلقها بشكل خاص حيال تفشي كوفيد-19 في البلقان ووسط أوروبا، مشيرة إلى أن الوفيات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات في المنطقتين تعد الأعلى على مستوى العالم.

كما أشار مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى أن الوضع يعد "الأخطر" في المناطق، التي نجحت في "السيطرة على المرض في الأشهر الستة الأولى من 2020".

وقالت مديرة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود للصحفيين: "نشعر بقلق بشكل خاص حيال الوضع الوبائي في البلقان كما في العديد من الدول الأخرى في أنحاء وسط أوروبا".

ويشمل مكتب منظمة الصحة في أوروبا 53 بلدا ومنطقة ويضم روسيا وعدة دول في منطقة آسيا الوسطى.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه إطلاق لقاحات كوفيد-19 لم يكن كافيا بعد للحد من تفشي الفيروس في أنحاء المنطقة.

وذكر: "يتواصل الاتجاه في ازدياد الحالات وينتقل شرقا".

وتابع: "شهدنا الآن ثلاثة أسابيع متتالية من ازدياد الإصابات بكوفيد-19"، مضيفا أنه تم تسجيل أكثر من 1,2 مليون إصابة جديدة الأسبوع الماضي في منطقة أوروبا بحسب تصنيف منظمة الصحة.

وعلى الرغم من فرض تدابير الإغلاق الجزئي أو الكامل في العديد من الدول حول أوروبا، قال كلوغه إن بعضها بدأ إلغاء القيود على أساس الافتراض بأن ازدياد التطعيم "سيؤدي فورا إلى تحسن الوضع الوبائي".

وأضاف "لا يزال من المبكر جدا وضع فرضيات كهذه".

لكنه شدد على أن اللقاحات ستوفر مخرجا من الوباء في نهاية المطاف، وقال: "اللقاحات تفيد وستسمح في النهاية بالعودة إلى وضع طبيعي جديد".

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة تحذر من بؤرة أوروبية خطيرة لكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة تحذر من بؤرة أوروبية خطيرة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).