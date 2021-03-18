اللجنة المالية تحسم الجدل: تغيير سعر صرف الدولار غير ممكن

2021/03/18 | 19:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت اللجنة المالية في مجلس النواب، الخميس، وجود نية لتعديل سعر صرف الدولار في قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح، 18 آذار/مارس، إنّ "هناك أطرافًا تريد تمرير قانون المحكمة الاتحادية أولاً ومن ثم قانون الموازنة"، مبينًا أنّ "الاجتماع مع رئاسة البرلمان وزعماء الكتل لم يحدد النقاط الخلافية كمحور أساسي للمناقشات".

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هل هناك أمل بتغيير سعر الصرف؟

ونفى كوجر، وجود نية "لتعديل سعر صرف الدولار في الموازنة"، موضحًا أنّ "تعديل سعر الصرف ليس من صلاحيات اللجنة أوالبرلمان".

وبيّن النائب، أنّ "تغيير سعر صرف الدولار يعني تغيير الموازنة بشكل كامل وتغيير الموارد والنفقات وعندها سيكون العجز كبيرًا"، مشيرًا إلى أنّ "المتضرر من التعديل سيطالب بالتعويضات وسيربك السوق، والناس سوف تفقد الثقة بالبنك المركزي وهذا صعب جدًا".

وفي سياق آخر، أكّد عضو اللجنة، تضمين تخصيصات مالية لـ "تحسين مواد البطاقة التموينية، بهدف دعم شرائح كثيرة تضررت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وشلل الاقتصاد"، مبينًا أنّ "زيادة مفردات البطاقة التموينية تحتاج إلى تخصيصات مالية ودعم حكومي لمجلس النواب".

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هل سينخفض الاقتراض والدولار؟

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