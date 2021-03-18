مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي بحضور 188 نائبا

2021/03/18 | 19:13 - المصدر: NRT عربية

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مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي وبحضور 188 نائبا

الـــدورة النيابيـــة الرابعـة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـــل التشريعـــي الاول

رئـيـس مـجـلـس الـنـواب

الـسـيـد مـحـمـد الـحـلـبـوسـي

يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٤٥)

الخميس ١٨ / آذار / ٢٠٢١

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

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