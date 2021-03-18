2021/03/18 | 19:13 - المصدر: NRT عربية
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مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي وبحضور 188 نائبا
الـــدورة النيابيـــة الرابعـة
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـــل التشريعـــي الاول
رئـيـس مـجـلـس الـنـواب
الـسـيـد مـحـمـد الـحـلـبـوسـي
يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٤٥)
الخميس ١٨ / آذار / ٢٠٢١
مجلس النواب - الدائرة الاعلامية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يفتتح جلسته برئاسة الحلبوسي بحضور 188 نائبا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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