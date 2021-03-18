قصة الولايات المتحدة (03) - محمد زكريا توفيق

2021/03/18 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الناجون من المجاعات والأمراض والحروب ظلوا في فرجينيا.



في عام 1619، حدث تغيير هام في نظام الحكم بالمستعمرة.



كانت شؤون المستعمرة من قبل تدار بمحافظين بخلفية عسكرية، يتم تعيينهم عن طريق شركة فرجينيا.



الآن سمحت الشركة بإنشاء شيء يشبه المجلس المحلي (بيت بورجيسيس).



أعضاؤه يأتون بالانتخاب لكي يمثلوا كل بقع الاستيطان الصغيرة والكبيرة حول أنهار فرجينيا.



فور إنشائه، اجتمع أعضاء المجلس المحلي لتقديم ......





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