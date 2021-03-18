ذكرى -كمونة باريس- - الطاهر المعز

2021/03/18 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز كمونة باريس من 18 آذار/مارس إلى 28 أيار/مايو 1871 نموذج للدراسة ولمقارنته بوضع تونس ومصركتَبْتُ في ذكرى وفاة "كارل ماركس" ما يلي: ما الذي يجعل رجلاً لم يدّعِ النبوءة ولا رغب في الحُكم، تُوفِّي سنة 1883، حاضِرًا بفكره سنة 2021؟ ما الذي يجعل البرجوازيين والرجعيين بمختلف جنسياتهم وأصنافهم وعقائدهم وأدْيانهم يُحاربون أفكار "كارل ماركس"، ومن سار على دربه؟يمكن طرح هذا الصّنف من ا ......





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