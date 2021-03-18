غزو الثقافة الجديدة! - محمد عبد المجيد

2021/03/18 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد مع تراجع دور المثقف على ساحة التواصل الاجتماعي حلَّ محَلـَّهم تواصليون جُدُد، مُسلحون بموبايلاتهم المزودة بكاميرات، واقتحموا الأسواق الشعبية، وأسواق السمك والخضروات؛ وبمعيتهم لغة ركيكة، ومعلومات لا تحتاج لمعلومات.مجهود لا بأس به لتصوير أي شيء في أي مكان، وسيجدون أعدادا هائلة من المشاهدين، وهو مصدر جديد لأكل العيش!البداية كانت من إعادة تسجيل مقتطفات من أفلام ومسرحيات ووثائقيات كوميدية أو عن ......





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