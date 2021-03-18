وفاة أمير سعودي والديوان الملكي يصدر بيان نعي

2021/03/18 | 19:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الديوان الملكي في السعودية، الخميس، وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء في بيان الديوان الذي اطلع عليه "ناس"، (18 آذار 2021)، "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الجمعة في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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