البرلمان يُصوت على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الخميس،على قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب يصوت على قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الخميس، جلسته رقم (٤٥) برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، وحضور 188 نائباً.

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