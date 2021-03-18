البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 188 نائبا

2021/03/18 | 19:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته رقم (٤٥) برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب، عقد اليوم الخميس، جلسته رقم (٤٥) برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، وحضور 188 نائباً”.

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