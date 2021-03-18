2021/03/18 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، ان احدى المبررات التي ادعتها الحكومة لرفع اسعار الصرف انتفت بعد التغيرات في اسعار النفط.

وقالت عضو اللجنة، ميثاق الحامدي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” ارتفاع اسعار النفط وتجاوزها الـ70 دولارا للبرميل الواحد ابطلت الحجة الحكومية بشأن رفع اسعار صرف الدولار والإبقاء عليها وعدم اعادتها الى وضعها الطبيعي”.

وضافت، الحامدي، ان” المبررات التي تقدمت بها الحكومة لرفع اسعار الصرف وفق قرار يفتقر للخبرة الاقتصادية هو لسد العجز المالي الحاصل في الموازنة الا ان ارتفاع اسعار الدولار بشكل كبير وتجاوزه السبعين دولارا للبرميل لواحد لم يبقي لذلك المبرر مسوغ قانوني”.

واشارت الى ان” الحكومة مطالبة باعادة النظر من جديد بهذا القانون وإعادة اسعار الصرف اما للسعر القديم او وضع سعر جديد ووسطي يقلل من خسائر شرائح المجتمع التي تضررت كثيرا بهذا القرار”.انتهى / 25ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: تبريرات الحكومة لسد العجز المالي انتهت بعد تجاوز سعر برميل النفط الـ70 دولارا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: تبريرات الحكومة لسد العجز المالي انتهت بعد تجاوز سعر برميل النفط الـ70 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).