الأردن.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا

2021/03/18 | 19:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الأردن، اليوم الخميس، 74 وفاة و9192

إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة

الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا

في المملكة إلى 514,107 حالات، والوفيات

إلى 5627 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد

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