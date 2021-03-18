كم يخسر العراق بسبب إجراءات الاغلاق؟.. خبير اقتصادي يجيب

2021/03/18 | 19:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف الخبير الاقتصادي راسم العكيدي، الخميس، عن حجم خسائر للعراق بسبب الحظر الشامل.وقال العكيدي لـوكالة /المعلومة/، ان “الحظر الشامل والجزئي في العراق رغم انه جاء لاغراض وقائية لتفادي جائحة كورونا الا انه قاد الى ضرر اقتصادي ومادي كبير للاسواق في جميع المحافظات دون استثناء”.واضاف، ان “دورة المال اليومية في العراق تصل الى 200 مليار دينار وفرض الحظر 3 ايام خلال الاسابيع الماضية ادى الى تقلص النشاط بنسبة تصل الى 60% في الاسواق في ايام الحظر ما يعني ان الخسائر تصل الى مبالغ مالية كبيرة”.واشار العكيدي الى ان “المهن الحرة واسواق البناء وقطاعات اخرى هي الاكثر تضررا من الحظر الشامل”، مؤكدا بان “تقليصه سيقلل من الاثار السلبية لكن بالمقابل يجب ان يكون هناك تعزيز لاجراءات الوقاية والاسراع في تامين اللقاحات “.وفرض السلطات الحكومية العراقية الحظر الشامل منذ 3 اسابيع لمدة 3 ايام في الاسبوع للسيطرة على فيروس كورونا.انتهى/25 ف

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