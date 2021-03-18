مجلس النواب يحدد جلسة الغد للتصويت على الموازنة

2021/03/18 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعحدد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة يوم غد الجمعة موعدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس النواب حدد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية يوم غد الساعة الواحدة ظهراً".وكان النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، قد أعلن الاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا والموازنة غدا.وقال المحمداوي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "اجتماع الكتل النيابية مع رئاسة البرلمان انتهى بالاتفاق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا بحسب حضور النواب جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، أي إذا كان حضور ثلثين سيتم تمرير القانون وإذا كان الحضور غير كافٍ سيتم تمرير تعديل القانون بالأغلبية البسيطة".وأضاف أن "الاجتماع اتفق أيضا على تحديد يوم غد جلسة لمجلس النواب لتمرير الموازنة".

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