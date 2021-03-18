بدء جلسة مجلس النواب للتصويت على المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 19:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قبل قليل اعمال جلسة مجلس النواب الاعتيادية، مساء الخميس، للتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر نيابي لـPUKmedia: ان جلسة مجلس النواب بدأت قبل قليل برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 188 نائباً.

واضاف: ان مجلس النواب بدأ بمناقشة فقرات ومواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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