2021/03/18 | 19:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

448 مشاهدة

استبعد الرئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مؤكدا إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة.

وأضاف صالح، في تصريح صحفي لوسائل اعلام عربية تابعها موقع NRT اليوم، (18 آذار 2021)، أنه "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون تحقيق المطالب الفلسطينية".

وعن التحركات الأخيرة بين الأردن ومصر والعراق، قال انه يجمع البلدان الثلاثة علاقات اقتصادية ورؤى مشتركة، مشيرا إلى أن العمل ما يزال جاريا على مجموعة مشاريع استثمارية بين مصر والعراق والأردن، تؤدي إلى ربط وتكامل اقتصاديات الدول الثلاث.

واوضح صالح، أن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيزوران بلاده، قريبا، من أجل متابعة المشاورات بشأن المشاريع المرتقبة بين البلدان الثلاثة.

وبخصوص دول الخليج، ذكر إن علاقة العراق مع دول الخليج في تنام وتطور، مؤكدا أن موقع العراق جغرافيا يستدعي الحفاظ على هذه العلاقة.

وعن زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، بين أنه ناقش مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سبل النهوض بواقع المنطقة من خلال الاستثمار والتكامل الاقتصادي.

وأكد صالح في الختام أن "العراق بموقعه من دون توازن في علاقاته، وقراءة دقيقة لوضعه الجغرافي والسياسي، لن يكون ناجحا"، مضيفا أن "علاقات العراق مع إيران وتركيا مهمة جدا، لكن ارتكازه إلى عمقه العربي يعد عامل استقرار ليس فقط للعراق، وإنما لكل المنطقة"، وفقا لـ"موقع سكاي نيوز عربية".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يكشف حقيقة التطبيع مع اسرائيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يكشف حقيقة التطبيع مع اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).