اجتماع ’عاجل’ لمجلس القضاء عقب تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 19:47 - المصدر: وكالة ناس

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بغداد / إعلام القضاءدعا السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان السادة اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021وأضاف مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد" .

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