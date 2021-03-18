مجلس القضاء الاعلى يجتمع الاثنين المقبل لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع الاثنين المقبل لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 .

وقال بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء، ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، دعا اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021“.

وأضاف انه “سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد” .

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