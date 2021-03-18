البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد لإكمال قانون الموازنة

2021/03/18 | 19:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الى يوم غد الجمعة لإكمال قانون الموازنة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “ مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة.”.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الخميس، جلسته رقم (٤٥) برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، وحضور 188 نائباً.

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