2021/03/18 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شون_جوزيف بقلم شون جوزيفصادف يوم 28 كانون الثاني 2021 الذكرى الـ 168 لميلاد خوسيه مارتي.



ولمن لا يعرف فإن مارتي يحتل موقعا شبه مقدس في الميثولوجيا الوطنية وذاكرة الكوبيين.



وغالبا ما يطلق عليه لقب “الرسول” و”المعلم”، فهو تجسيد للأمة الكوبية والتحرر الوطني.



ولد مارتي في جزيرة كوبا عام 1853 لأبوين اسبانيين من الطبقة الوسطى، وتشكلت حياته مبكرا عبر الأسئلة المتعلقة بالعدالة والظلم.



في وقت مب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكاتانا: خوسيه مارتي والنضال الأممي ضد الإمبريالية - شون جوزيف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكاتانا: خوسيه مارتي والنضال الأممي ضد الإمبريالية - شون جوزيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).