رسالة مفتوحة إلى كل العراقيات والعراقيين من ذوي الضمائر الحية - كاظم حبيب

2021/03/18 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب منذ فترة وأنا أفكر في توجيه رسالة مباشرة إلى كل العراقيات والعراقيين من ذوات وذوي الضمائر الحية والقيم الإنسانية النبيلة والتقاليد والإرث الثقافي والحضاري الإيجابي للشعب العراقي الذي يعود لأكثر من خمسة ألاف سنة، رسالة إلى من هم في داخل الوطن المستباح ومن هم في الخارج، رسالة إلى المعذبين والمحرومين في أرض العراق.



هذه الرسالة التي قررت توجهها اليوم لا تريد أن تذكرهم بما عانوه خلال نصف القرن المنصرم، ......





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