قتل أصحاب الأخدود - عباس علي العلي

2021/03/18 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي بسم الله الرحمن الرحيم (قتل أصحاب الأخدود* النار ذات الوقود* إذ هم عليها قعود* وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود)، هذه الآيات من سورة البروج من الآيات الإخبارية التي كثيرا ما وردت في نصوص القرآن الكريم، لتشير لوقائع محددة وليست من باب قص القصص كيفما يفهمها البعض أو يرويها عن غيرة، ومما هو معروف عن قصص القرآن أنها تخبر عن وقائع وحوادث لها وجود حقيقي مبني على الجدية في السرد والموثوقية في سردها، في ه ......





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