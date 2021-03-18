2021/03/18 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امريكا

المعلومة/ ترجمة …اكد الاستاذ المشارك في جامعة بوفالو للفنون والعلوم فيليبس ستيفنز جونيور ان نظام الحكم الامريكي لايمكن ان يكون نموذجا اخلاقيا للعالم على الاطلاق ، بل مجرد حقيقة دولية تحاول الدول الاخرى تقليدها .ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن جونيور قوله إن ” العالم اصبح الان اكثر وعيا بما يجري داخل أمريكا ، وخاصة التمييز المنهجي ضد السود والانقسامات المتطرفة داخل المجتمع”، مضيفا ان ” رئاسة ترامب دمرت ما يسمى بالحلم الامريكي وأثارت مجموعة من الأسئلة جادة حول القيادة العالمية للولايات المتحدة”.واوضح ان ” العنصرية والسرديات اليمنية المتطرفة مازالت موجودة في الولايات المتحدة الناس في كل مكان غير متسامحين مع الاختلافات الثقافية والعرقية، يجب أن يتم تكليف الناس بالعيش بسلام مع أنواع أخرى من الناس، فليس من الطبيعي أن تكون متشككًا في الآخرين ؛ وتظهر “الروايات اليمينية المتطرفة” في أوقات التوتر والقلق الاجتماعي، فالناس يقاومون التغيير ، والناس يلومون الآخرين ، وغالبا ما يلقى بالمشاكل على عاتق الاخرين “.واشار الى أنه “لايمكن ان يكون النظام الامريكي نموذجا اخلاقيا يحتذى به بالنسبة لبقية العالم فالعنصرية موجودة في هذا النظام بدءا من القرن السابع عشر ومازالت لحد الان، لكن يمكن اعتباره ظاهرة دولية تحاول تقليدها بعض الدول الاخرى دون ان تدرك حقيقة مساؤىء هذا النظام “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكاديمي امريكي: لا يمكن ان تكون الولايات المتحدة نموذجا اخلاقيا للعالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكاديمي امريكي: لا يمكن ان تكون الولايات المتحدة نموذجا اخلاقيا للعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).