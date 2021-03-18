نائب يوجه طلباً إلى الكاظمي لتبديد مخاوف المواطنين من لقاح كورونا

2021/03/18 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان عليه أن يأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا، لنشر رسائل الاطمئنان بشأن أخذ اللقاحات.

وذكر الموسوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان عليه أخذ اللقاح الخاص فيروس كورونا لطمأنة المواطنين بشأن الاقبال على التطعيم وهو ما عليه فعله".

وأضاف الموسوي: "فكرت شخصيا بأخذ اللقاح ونشر العملية في الإعلام لتشجيع وطمأنة بعض الزملاء أو الاقارب المتخوفين من أخذ اللقاح، ولكن فكرت بأن البعض سيقول أني اخذت اللقاح وتركت المواطنين".

واشار إلى أن مدراء الصحة في جانبي الكرخ والرصافة اخذوا اللقاح واعلنوا عن ذلك، ومن المرتقب أن يأخذ وزير الصحة اللقاح في الوجبة الجديدة من اللقاح ويعلن ذلك.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، وزير الخارجية فؤاد حسين، بالضغط على الشركات المصنعة للقاحات من أجل الحصول عليها بشكل أسرع.

وكان مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الذي اخذ اللقاح أمام وسائل الاعلام، قد تحدث عن حالته الصحية بعد أخذه اللقاح الصيني (سينوفارم) فور وصوله إلى العراق.

وقال الحجامي، إنه "بعد حصولي على اللقاح الصيني، بدأت تظهر عندي علامات التعب والألم في جسمي استمر لساعتين فقط".

وأضاف: "بعد الساعتين، تحسنت حالتي الصحية على نحو طبيعي ومارست عملي في الدوام".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 42246 فحصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليوم إنها سجلت كذلك 36 وفاةً بالمرض فيما تماثل 3892 إلى الشفاء منه.

وجاءت بغداد أولى بحصيلة الإصابات اليوم مسجلة 1778 إصابة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب تلتها البصرة بـ 797 إصابة ثم واسط بـ 454.

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